Девять членов правящей партии погибли в жёстком ДТП в ЮАР

На востоке Южно-Африканской Республики (ЮАР) перевернулся автобус в провинции Квазулу-Натал. В результате ДТП погибли по меньшей мере девять членов правящей партии страны — "Африканского национального конгресса" (АНК), ещё несколько человек пострадали, сообщает телеканал SABC со ссылкой на данные местной полиции.

По информации журналистов, авария произошла утром 25 февраля. Согласно данным полиции, автобус перевернулся по дороге между городами Врайхайд и Паулпитерсбург.

"Число погибших в результате аварии автобуса сегодня утром на дороге между городами Врайхайд и Паулпитерсбург на севере Квазулу-Натала достигло девяти", — говорится в сообщении.

Уточняется, что все пострадавшие госпитализированы. Партия "Африканский национальный конгресс" подтвердила факт гибели своих членов. По словам представителей организации, пассажиры автобуса возвращались домой после презентации предвыборного митинга на стадионе в Дурбане.