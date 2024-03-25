Сухогруз сломался в проливе Дарданеллы по пути из России в Египет
У сухогруза Lila Piraeus под флагом Либерии, следовавшего из России в Египет, сломался двигатель во время прохода пролива Дарданеллы. Об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции.
"179-метровый сухогруз Lila Piraeus, у которого произошла поломка двигателя перед районом Каракова в проливе Дарданеллы во время следования из России в Египет, был отбуксирован с участием нашего буксира и лоцмана на якорную стоянку в порт Каранлык", — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.
О проблемах, возникших из-за неисправности сухогруза, которые могли бы повлиять на судоходство в проливе, не сообщается.
А ранее Life.ru сообщал, что в Красном море после атаки йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) затонул британский сухогруз MV Rubymar. В Пентагоне заявили, что на борту корабля находилось около 21 тысячи метрических тонн удобрений с содержанием фосфата аммония, который несёт экологическую угрозу.
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