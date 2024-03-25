Сухогруз сломался в проливе Дарданеллы по пути из России в Египет

У сухогруза Lila Piraeus под флагом Либерии, следовавшего из России в Египет, сломался двигатель во время прохода пролива Дарданеллы. Об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции.

"179-метровый сухогруз Lila Piraeus, у которого произошла поломка двигателя перед районом Каракова в проливе Дарданеллы во время следования из России в Египет, был отбуксирован с участием нашего буксира и лоцмана на якорную стоянку в порт Каранлык", — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.

О проблемах, возникших из-за неисправности сухогруза, которые могли бы повлиять на судоходство в проливе, не сообщается.