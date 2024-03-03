США подтвердили, что в Красном море затонул британский сухогруз MV Rubymar

"2 марта примерно в 2:15 (10:15 мск. — Прим Life.ru) сухогруз Rubymar, шедший под флагом Белиза и принадлежащий Великобритании, затонул в Красном море после удара противокорабельной баллистической ракетой поддерживаемых Ираном террористов-хуситов", — говорится в сообщении.

В Пентагоне также подчеркнули, что на борту корабля находилось около 21 тысячи метрических тонн удобрений с содержанием фосфата аммония и сульфатов аммония. Представители ведомства сообщают, что эта ситуация представляет "экологическую опасность в Красном море".