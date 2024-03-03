США подтвердили, что в Красном море затонул британский сухогруз MV Rubymar
CENTCOM: В Красном море затонул британский сухогруз MV Rubymar
Затонувший в Красном море британский сухогруз MV Rubymar. Обложка © X / U.S. Central Command
В Красном море после случившейся 19 февраля атаки йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) затонул британский сухогруз MV Rubymar. Эту информацию подтвердило Центральное командование Соединённых Штатов (CENTCOM).
"2 марта примерно в 2:15 (10:15 мск. — Прим Life.ru) сухогруз Rubymar, шедший под флагом Белиза и принадлежащий Великобритании, затонул в Красном море после удара противокорабельной баллистической ракетой поддерживаемых Ираном террористов-хуситов", — говорится в сообщении.
В Пентагоне также подчеркнули, что на борту корабля находилось около 21 тысячи метрических тонн удобрений с содержанием фосфата аммония и сульфатов аммония. Представители ведомства сообщают, что эта ситуация представляет "экологическую опасность в Красном море".
Напомним, в ночь на 19 февраля британские ВМС приняли сигнал бедствия от атакованного судна вблизи Йемена. Сообщалось, что никто из членов экипажа не пострадал, а ответственность за нападение на себя взяли хуситы. Через несколько дней после атаки Центральное командование США заявило, что в Красном море появилось огромное нефтяное пятно. Впоследствии Правительство Йемена сообщило, что в результате случившегося атакованный сухогруз MV Rubymar из Великобритании затонул в Красном море.