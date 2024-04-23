В Малайзии столкнулись два вертолёта, погибло минимум 10 человек
В малайзийском городе Лумуте во время тренировочного полёта столкнулись в воздухе два вертолёта, погибло по меньшей мере десять человек. Об этом сообщило местное издание Malay Mail.
В Малайзии во время тренировочного полёта столкнулись два вертолёта, есть погибшие. Видео © X / Buletin TV3; Mohd Redzuan Abdul Manap
Учения проводились в честь 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии. Винтокрылые машины AgustaWestland AW139 и Eurocopter Fennec столкнулись при выполнении манёвра, после чего один вертолёт рухнул на стадион, другой упал возле бассейна спортивного комплекса ВМФ.
А в Японии в ночь на 21 апреля пропали на учениях в Тихом океане два вертолёта ВМС, в которых было восемь человек. Воздушные суда находились к востоку от островов Идзу. Минобороны страны сообщило, что в результате крушения вертолётов погиб один человек, остальные числятся пропавшими без вести. Предположительно, причиной инцидента стало столкновение воздушных судов. Позже были найдены их чёрные ящики.
Кадр из видео X / Mohd Redzuan Abdul Manap