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21 апреля, 13:01

В Японии нашли чёрные ящики двух рухнувших военных вертолётов

Глава МО Японии: После крушения военных вертолётов нашли бортовые самописцы

В Японии около места крушения двух военных вертолётов нашли бортовые самописцы (чёрные ящики). Об этом заявил глава Минобороны страны Минору Кихара.

"Около места аварии обнаружены бортовые самописцы", — указал министр в беседе с журналистами, добавив, что информацию с чёрных ящиков планируют проанализировать.

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Напомним, в ночь на 21 апреля в Японии два вертолёта ВМС, в которых было восемь человек, пропали на учениях в Тихом океане. Тогда воздушные суда находились к востоку от островов Идзу. Спустя несколько часов в Минобороны страны сообщили, что в результате крушения вертолётов погиб один человек, остальные числятся пропавшими без вести. При этом причиной инцидента могло стать столкновение воздушных судов.

Обложка ©

Unsplash / leonmcbride

Дарья Нарыкова
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