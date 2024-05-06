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6 мая, 12:07

В Шереметьево сел самолёт Москва – Оренбург, подавший сигнал бедствия

Воздушное судно Airbus A-321 авиакомпании Nordwind, на борту которого был объявлен сигнал тревоги, благополучно село в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"Самолёт благополучно совершил посадку в Шереметьево в 15:05 мск", — уточнили в агентстве. Разгерметизация кабины пилотов стала причиной возвращения борта в воздушную гавань.

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Ранее самолёт, следовавший из Москвы в Оренбург, находясь в воздухе 30 минут, подал сигнал тревоги и развернулся обратно в аэропорт, откуда был произведён взлёт. По предварительной информации, на борту могла произойти разгерметизация.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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