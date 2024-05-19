Самолёт "Уральских авиалиний" наехал на человека в аэропорту Екатеринбурга

Там рассказали, что самолёт Airbus A-320, который летел в Бишкек, в начале движения передней стойкой шасси наехал на техника по выпуску воздушного судна. По предварительной информации, в результате инцидента мужчина получил травму ноги, его госпитализировали. Из-за ЧП вылет в итоге был задержан на три с половиной часа.