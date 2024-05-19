Самолёт "Уральских авиалиний" наехал на человека в аэропорту Екатеринбурга
Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии" наехал на человека в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об инциденте сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Там рассказали, что самолёт Airbus A-320, который летел в Бишкек, в начале движения передней стойкой шасси наехал на техника по выпуску воздушного судна. По предварительной информации, в результате инцидента мужчина получил травму ноги, его госпитализировали. Из-за ЧП вылет в итоге был задержан на три с половиной часа.
"По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании "Россия", который летел из Хабаровска в Красноярск, вынужденно сел в Братске из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. После посадки 35-летний мужчина с признаками инфаркта был передан бригаде медиков.
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