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19 мая, 12:21

Самолёт "Уральских авиалиний" наехал на человека в аэропорту Екатеринбурга

Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии" наехал на человека в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об инциденте сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Там рассказали, что самолёт Airbus A-320, который летел в Бишкек, в начале движения передней стойкой шасси наехал на техника по выпуску воздушного судна. По предварительной информации, в результате инцидента мужчина получил травму ноги, его госпитализировали. Из-за ЧП вылет в итоге был задержан на три с половиной часа.

"По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании "Россия", который летел из Хабаровска в Красноярск, вынужденно сел в Братске из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. После посадки 35-летний мужчина с признаками инфаркта был передан бригаде медиков.

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В Красноярске Ан-74 получил повреждение после посадки
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Telegram / uralairlines

Наталья Исакова
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