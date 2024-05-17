В Минеральных Водах горит здание аэропорта

В Минеральных Водах загорелось здание аэропорта, об этом сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, источник возгорания находится в кафе, расположенном в отдельном здании между терминалами прилёта и вылета.

В Минеральных Водах загорелось здание аэропорта. Фото © SHOT

Очевидцы говорят, что заведение открыли только сегодня. Буквально несколько минут назад в аэропорту приземлились рейсы из Москвы и Астаны, на очереди — самолёты, летевшие из Уфы, Москвы и Казани.

В Минеральных Водах загорелось здание аэропорта. Видео © SHOT

Как уже узнал SHOT, загоревшееся двухэтажное здание на территории аэропорта Минвод принадлежит частному лицу. Едкое пламя быстро распространяется, огонь уже охватил 100 квадратных метров. На момент возгорания людей внутри не было, никто не пострадал. При этом сам аэропорт работает штатно, задержек рейсов нет.