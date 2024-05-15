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15 мая, 07:58

Два человека пострадали при пожаре в двухэтажном доме в Новгородской области

Пожар в доме в Новгородской области. Обложка © Telegram / МЧС Новгородской области

Пожар в доме в Новгородской области. Обложка © Telegram / МЧС Новгородской области

В городе Боровичи Новгородской области ночью в двухэтажном семиквартирном доме случился пожар из-за разгерметизации газового баллона и последующего взрыва. Уточняется, что пострадали два человека, девять успешно эвакуировались. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

"В течение часа пожар ликвидирован. Предварительно, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. От Главного управления МЧС России по Новгородской области были задействованы 16 человек, 5 единиц техники", — отметили в ведомстве, указав, что в результате ЧП частично обрушилась кровля.

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Ранее страшное возгорание произошло в Архангельске. Там, по данным спасателей, загорелся теплоход "М.В. Ломоносов", который находился на ремонте.

Мирон Сидоров
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