Два человека пострадали при пожаре в двухэтажном доме в Новгородской области

В городе Боровичи Новгородской области ночью в двухэтажном семиквартирном доме случился пожар из-за разгерметизации газового баллона и последующего взрыва. Уточняется, что пострадали два человека, девять успешно эвакуировались. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

"В течение часа пожар ликвидирован. Предварительно, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. От Главного управления МЧС России по Новгородской области были задействованы 16 человек, 5 единиц техники", — отметили в ведомстве, указав, что в результате ЧП частично обрушилась кровля.