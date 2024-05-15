Два человека пострадали при пожаре в двухэтажном доме в Новгородской области
Пожар в доме в Новгородской области. Обложка © Telegram / МЧС Новгородской области
В городе Боровичи Новгородской области ночью в двухэтажном семиквартирном доме случился пожар из-за разгерметизации газового баллона и последующего взрыва. Уточняется, что пострадали два человека, девять успешно эвакуировались. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.
"В течение часа пожар ликвидирован. Предварительно, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. От Главного управления МЧС России по Новгородской области были задействованы 16 человек, 5 единиц техники", — отметили в ведомстве, указав, что в результате ЧП частично обрушилась кровля.
Ранее страшное возгорание произошло в Архангельске. Там, по данным спасателей, загорелся теплоход "М.В. Ломоносов", который находился на ремонте.