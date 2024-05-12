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Разрушительный пожар полностью уничтожил гигантский ТЦ в Варшаве

В Варшаве пожар полностью уничтожил крупный торговый центр Marywilska 44

12 мая, 07:43
В Варшаве горит торговый центр Marywilska. Обложка © Х / ksiazulo

В Варшаве горит торговый центр Marywilska. Обложка © Х / ksiazulo

В Варшаве загорелся торговый центр Marywilska 44, пламя распространилось практически на всё здание. Причины возгорания пока неизвестны. О пострадавших не сообщается. Об этом пишет издание Polsat News.

В Варшаве горит торговый центр Marywilska. Обложка © Х / warsaw_the / hasan_killik / MarioNawfa

В Сети появились кадры с места ЧП. Чёрным дымом окутан весь торговый центр, полностью прогорела кровля, обрушилась часть стен. По данным местной пожарной службы, огонь охватил примерно 80% здания. К тушению привлекли более 200 спасателей и 44 единицы техники. По предварительным оценкам, для ликвидации возгорания потребуется ещё несколько часов.

Власти города просят жителей не открывать окна и по возможности покинуть близлежащие дома. Сейчас специалисты берут пробы воздуха на предмет его заражения продуктами горения.

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Ранее сообщалось, что в польском городе Семяновице-Слёнске загорелись химические отходы на местной свалке. Площадь возгорания составила около пяти тысяч квадратных метров. Никто не пострадал.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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