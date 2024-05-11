В двух регионах России произошли пожары по вине детей, баловавшихся со спичками

Сразу в двух регионах России произошли пожары по вине детей, которые неосторожно обращались со спичками. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Последствия пожара, который устроил школьник. Фото © Telegram / МЧС России

Первый случай произошёл в удмуртской деревне Котово. Там второклассник играл со спичками на сеновале, в результате чего загорелась солома. К счастью, задымление заметила сестра и сразу же сообщила родителям. Взрослые потушили пламя водой до прибытия пожарных. Огнём были повреждены стены и потолок сарая.

Огнеборцы ликвидировали возгорание сухой травы, которое устроил ребёнок. Фото © Telegram / МЧС России

А второй инцидент приключился в Забайкалье, там десятилетний мальчик баловался со спичками и случайно поджёг сухую траву. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, которое распространилось на 50 квадратных метрах.