Нагрелась как линза: Ваза стала причиной пожара в квартире под Калининградом
В Калининградской области произошёл пожар из-за вазы, оставленной на подоконнике
В Калининградской области ваза стала причиной пожара. Обложка © Telegram / МЧС России
В Калининградской области в одной из квартир на четвёртом этаже жилого дома загорелся пластиковый подоконник. Происшествие случилось в Пионерском городском округе. Об этом сообщили сотрудники МЧС.
В Калининградской области ваза стала причиной пожара. Фото © Telegram / МЧС России
В результате возгорания спасатели эвакуировали из соседних квартир 10 человек, в том числе одного ребёнка. На месте работали 11 специалистов и три единицы техники. По предварительной версии, причиной инцидента могла стать стеклянная ваза, поверхность которой, как линза, нагрелась на солнце. Обстоятельства выясняются.
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