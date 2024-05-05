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5 мая, 19:03

Нагрелась как линза: Ваза стала причиной пожара в квартире под Калининградом

В Калининградской области произошёл пожар из-за вазы, оставленной на подоконнике

В Калининградской области ваза стала причиной пожара. Обложка © Telegram / МЧС России

В Калининградской области ваза стала причиной пожара. Обложка © Telegram / МЧС России

В Калининградской области в одной из квартир на четвёртом этаже жилого дома загорелся пластиковый подоконник. Происшествие случилось в Пионерском городском округе. Об этом сообщили сотрудники МЧС.

В Калининградской области ваза стала причиной пожара. Фото © Telegram / МЧС России

В Калининградской области ваза стала причиной пожара. Фото © Telegram / МЧС России

В результате возгорания спасатели эвакуировали из соседних квартир 10 человек, в том числе одного ребёнка. На месте работали 11 специалистов и три единицы техники. По предварительной версии, причиной инцидента могла стать стеклянная ваза, поверхность которой, как линза, нагрелась на солнце. Обстоятельства выясняются.

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Евгения Мосс
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