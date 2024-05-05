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5 мая, 15:36

В Румынии деревянная церковь сгорела дотла из-за зажжённой свечи

В Румынии деревянная церковь полностью сгорела в день Пасхи из-за зажжённой свечи. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции по чрезвычайным ситуациям уезда Алба. К счастью, никто не пострадал.

"Смотритель церкви в деревне Гионкань коммуны Ынтрегалде сообщил нам, что церковь полностью сгорела. Вероятной причиной пожара была определена зажжённая свеча, оставленная без присмотра", — сообщили в инспекции.

Как рассказал представитель инспекции Алекс Кришан, пожарные ликвидировали последствия возгорания. Заведено уголовное делу по факту поджога.

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Кстати, ранее в МЧС России уже рассказывали о правилах пожарной безопасности, которые нужно помнить не только дома, но и находясь в храме во время богослужения. Спасатели отметили, что, например, зажигая свечи с подсвечников, нужно закатывать рукава, чтобы не воспламениться.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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