В Румынии деревянная церковь сгорела дотла из-за зажжённой свечи

В Румынии деревянная церковь полностью сгорела в день Пасхи из-за зажжённой свечи. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции по чрезвычайным ситуациям уезда Алба. К счастью, никто не пострадал.

"Смотритель церкви в деревне Гионкань коммуны Ынтрегалде сообщил нам, что церковь полностью сгорела. Вероятной причиной пожара была определена зажжённая свеча, оставленная без присмотра", — сообщили в инспекции.

Кстати, ранее в МЧС России уже рассказывали о правилах пожарной безопасности, которые нужно помнить не только дома, но и находясь в храме во время богослужения. Спасатели отметили, что, например, зажигая свечи с подсвечников, нужно закатывать рукава, чтобы не воспламениться.