В МЧС напомнили о правилах пожарной безопасности в храмах во время Светлой Пасхи

Для многих верующих и православных праздник Светлой Пасхи — одно из самых долгожданных событий года. Все знают о том, как важно соблюдать правила пожарной безопасности. И помнить о них нужно не только дома, но и находясь в храме во время богослужения. На что нужно обратить внимание перед церковным праздником, напомнили в пресс-службе МЧС.

Пожарная безопасность пасхальных богослужений: Зажигая свечи с подсвечников, нужно закрывать рукава одежды. Свечи необходимо держать подальше от легковоспламеняющихся предметов. Под свечой необходимо держать платок, чтобы горячий воск не попал на кожу и от неожиданности зажжённая свеча не упала на одежду и та не загорелась. Женщинам важно подвязывать платки и прятать волосы, чтобы при наклоне головы уменьшить риск попадания на них огня свечи. По возможности лучше соблюдать безопасное расстояние от других прихожан. Важно следить за детьми и не оставлять их одних.

"Обратите внимание, чтобы они случайно не задели горящей свечой вашу одежду или одежду других прихожан", — подчеркнули спасатели.

Кроме того, нужно быть внимательными к себе и окружающим, так как от грамотного поведения и соблюдения правил пожарной безопасности зависит благополучие всех прихожан храма.