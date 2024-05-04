В МЧС напомнили о правилах пожарной безопасности в храмах во время Светлой Пасхи
В МЧС напомнили о правилах пожарной безопасности в храмах во время Светлой Пасхи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Для многих верующих и православных праздник Светлой Пасхи — одно из самых долгожданных событий года. Все знают о том, как важно соблюдать правила пожарной безопасности. И помнить о них нужно не только дома, но и находясь в храме во время богослужения. На что нужно обратить внимание перед церковным праздником, напомнили в пресс-службе МЧС.
Пожарная безопасность пасхальных богослужений:
- Зажигая свечи с подсвечников, нужно закрывать рукава одежды.
- Свечи необходимо держать подальше от легковоспламеняющихся предметов.
- Под свечой необходимо держать платок, чтобы горячий воск не попал на кожу и от неожиданности зажжённая свеча не упала на одежду и та не загорелась.
- Женщинам важно подвязывать платки и прятать волосы, чтобы при наклоне головы уменьшить риск попадания на них огня свечи.
- По возможности лучше соблюдать безопасное расстояние от других прихожан.
- Важно следить за детьми и не оставлять их одних.
"Обратите внимание, чтобы они случайно не задели горящей свечой вашу одежду или одежду других прихожан", — подчеркнули спасатели.
Кроме того, нужно быть внимательными к себе и окружающим, так как от грамотного поведения и соблюдения правил пожарной безопасности зависит благополучие всех прихожан храма.
Ранее Life.ru писал, что можно и нельзя делать и как провести Пасху так, чтобы потом не жалеть. В христианской традиции — это праздник воскрешения Иисуса Христа. Он символизирует торжество жизни над смертью и призывает каждого к обновлению души и сердца. Существуют определённые правила, чтобы провести этот день в гармонии. Подробнее — в нашем материале.