Священник рассказал, нужно ли дарить подарки на Пасху Иерей Постернак: На Пасху можно дарить любые подарки, делающие жизнь радостной 3 мая, 06:30 На Пасху можно дарить любые подарки, делающие жизнь радостной. Обложка © АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Уже 5 мая православные верующие встретят праздник Светлой Пасхи, который является главным священным событием года для христиан. Декан историко-филологического факультета ПСТГУ иерей Андрей Постернак рассказал Life.ru, нужно ли дарить близким подарки в этот день.

"Конечно, наиболее ценным подарком для близких и родных будут хорошее настроение, прекрасные прогулки в этот день. Но в первую очередь это посещение службы, на которой уже звучат те замечательные слова, которые всем нам хорошо известны: "Христос воскресе", — подчеркнул он.

Если же говорить о материальном, то в первую очередь принято дарить крашеные яйца, куличи, которые накануне Пасхи, в Великую субботу, освящают в храмах по всей России. Вообще же, у Церкви нет специальных предписаний о том, какие подарки можно или нельзя дарить на Пасху. Как говорит Андрей Постернак, будут уместны любые презенты, поднимающие настроение, делающие жизнь радостной и светлой.

"Чтобы те люди, которым мы дарим подарки, действительно получили от этого радость и чтобы особый свет Христов, связанный с этим великим празднеством, был с каждым человеком", — добавил иерей.