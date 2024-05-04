Открытое горение в хабаровском торговом центре ликвидировано
МЧС: Пожарные ликвидировали открытое горение в Хабаровске на 1100 кв. метрах
Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "РемиСити" в Хабаровске, где вспыхнула кровля. Как сообщили в МЧС России, площадь пожара составила 1100 квадратных метров.
Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "РемиСити" в Хабаровске, где вспыхнула кровля. Видео © Telegram / МЧС России
"Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение в Хабаровске. Предварительно, площадь пожара составила 1100 квадратных метров", — уточнили в МЧС.
Что послужило причиной пожара, пока неизвестно. Информация о пострадавших не приводится.
Напомним, что в Хабаровске загорелся торговый центр "РемиСити" на Краснореченской улице. Едкий столб дыма от горящего комплекса было видно за километры. По информации МЧС, загорелась кровля торгового центра. Самостоятельно из комплекса эвакуировались 270 человек.
Telegram / МЧС России