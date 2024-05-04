Открытое горение в хабаровском торговом центре ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "РемиСити" в Хабаровске, где вспыхнула кровля. Как сообщили в МЧС России, площадь пожара составила 1100 квадратных метров.

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "РемиСити" в Хабаровске, где вспыхнула кровля. Видео © Telegram / МЧС России

"Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение в Хабаровске. Предварительно, площадь пожара составила 1100 квадратных метров", — уточнили в МЧС.

Что послужило причиной пожара, пока неизвестно. Информация о пострадавших не приводится.