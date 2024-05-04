Мощнейшее пламя охватило торговый центр в Хабаровске
МЧС России: В Хабаровске пожарные ликвидируют возгорание в торговом центре
В Хабаровске горит местный торговый центр "РемиСити" на Краснореченской улице. Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, едкий столб дыма от горящего комплекса видно за километры.
В Хабаровске горит местный торговый центр "РемиСити". Видео © VK / Мой город — Хабаровск
Информацию о возгорании подтвердили в управлении МЧС. По информации ведомства, загорелась кровля торгового центра. Самостоятельно из комплекса эвакуировались 270 человек. Дальнейшая информация уточняется.
Ранее Life.ru писал о мощном пожаре, который охватил здание завода по производству искусственного камня на востоке Москвы. Он произошёл на территории мебельного цеха на 3-м этаже, площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Известно, что в горящем здании частично обрушилась кровля. К настоящему моменту пожар ликвидирован.