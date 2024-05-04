Мощнейшее пламя охватило торговый центр в Хабаровске

В Хабаровске горит местный торговый центр "РемиСити" на Краснореченской улице. Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, едкий столб дыма от горящего комплекса видно за километры.

В Хабаровске горит местный торговый центр "РемиСити". Видео © VK / Мой город — Хабаровск

Информацию о возгорании подтвердили в управлении МЧС. По информации ведомства, загорелась кровля торгового центра. Самостоятельно из комплекса эвакуировались 270 человек. Дальнейшая информация уточняется.