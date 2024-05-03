Фасад многоэтажки выгнуло после взрыва в квартире в Химках

В многоэтажном доме в Химках произошёл взрыв, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Прокуратура проводит проверку после взрыва в квартире в Химках. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

По предварительной информации, рано утром 3 мая в одной из квартир на десятом этаже жилого дома на Совхозной улице произошёл хлопок с последующим задымлением. В результате инцидента повредились оконные рамы и фасад жилого здания. В ведомстве дополнили, что дом не был газифицирован.

Обстановка в квартире в Химках после хлопка. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

"На месте координирует действия правоохранительных и специальных служб Химкинский городской прокурор Денис Андреев", — говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что информации о пострадавших пока нет, в настоящее время устанавливаются все причины случившегося.