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3 мая, 08:42

Фасад многоэтажки выгнуло после взрыва в квартире в Химках

Фасад дома погнуло после хлопка в квартире в Химках. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Фасад дома погнуло после хлопка в квартире в Химках. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

В многоэтажном доме в Химках произошёл взрыв, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Прокуратура проводит проверку после взрыва в квартире в Химках. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

По предварительной информации, рано утром 3 мая в одной из квартир на десятом этаже жилого дома на Совхозной улице произошёл хлопок с последующим задымлением. В результате инцидента повредились оконные рамы и фасад жилого здания. В ведомстве дополнили, что дом не был газифицирован.

Обстановка в квартире в Химках после хлопка. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

Обстановка в квартире в Химках после хлопка. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

"На месте координирует действия правоохранительных и специальных служб Химкинский городской прокурор Денис Андреев", — говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что информации о пострадавших пока нет, в настоящее время устанавливаются все причины случившегося.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Татарстане спасли человека из-под завалов после взрыва газа в квартире. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, пламя тушили 32 сотрудника МЧС.

Дарья Нарыкова
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