Фасад многоэтажки выгнуло после взрыва в квартире в Химках
Фасад дома погнуло после хлопка в квартире в Химках. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
В многоэтажном доме в Химках произошёл взрыв, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
Прокуратура проводит проверку после взрыва в квартире в Химках. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области
По предварительной информации, рано утром 3 мая в одной из квартир на десятом этаже жилого дома на Совхозной улице произошёл хлопок с последующим задымлением. В результате инцидента повредились оконные рамы и фасад жилого здания. В ведомстве дополнили, что дом не был газифицирован.
Обстановка в квартире в Химках после хлопка. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области
"На месте координирует действия правоохранительных и специальных служб Химкинский городской прокурор Денис Андреев", — говорится в сообщении.
В прокуратуре пояснили, что информации о пострадавших пока нет, в настоящее время устанавливаются все причины случившегося.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Татарстане спасли человека из-под завалов после взрыва газа в квартире. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, пламя тушили 32 сотрудника МЧС.