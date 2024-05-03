Сгоревший на востоке Москвы цех могли поджечь конкуренты

Производственный цех, который сгорел на улице Буракова на востоке Москвы, могли поджечь конкуренты строительной фирмы. Как рассказали представители компании в беседе с SHOT, сейчас они направляются к месту пожара, чтобы просмотреть камеры видеонаблюдения.

Заместитель генерального директора компании LBM Development Владислав Эфрусси в беседе с каналом пояснил, что пламя охватило их цех по производству термобетона, который фирма хотела представить на одной из предстоящих столичных выставок. Он считает, что здание могли поджечь представители конкурирующей компании, чтобы не дать вывести на рынок новинку.

Представители LBM Development в скором времени направятся к сгоревшему зданию и постараются по камерам отследить момент возникновения пожара.