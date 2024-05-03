Сгоревший на востоке Москвы цех могли поджечь конкуренты
SHOT: Руководство считает, что сгоревший на востоке Москвы цех могли поджечь
Руководство сгоревшего на улице Буракова в Москве производственного цеха считает, что его могли поджечь конкуренты. Обложка © Life.ru
Производственный цех, который сгорел на улице Буракова на востоке Москвы, могли поджечь конкуренты строительной фирмы. Как рассказали представители компании в беседе с SHOT, сейчас они направляются к месту пожара, чтобы просмотреть камеры видеонаблюдения.
Заместитель генерального директора компании LBM Development Владислав Эфрусси в беседе с каналом пояснил, что пламя охватило их цех по производству термобетона, который фирма хотела представить на одной из предстоящих столичных выставок. Он считает, что здание могли поджечь представители конкурирующей компании, чтобы не дать вывести на рынок новинку.
Представители LBM Development в скором времени направятся к сгоревшему зданию и постараются по камерам отследить момент возникновения пожара.
Напомним, мощный пожар охватил здание завода по производству искусственного камня на востоке столицы. Он произошёл на территории мебельного цеха на 3-м этаже, площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Известно, что в горящем здании частично обрушилась кровля. К настоящему моменту пожар ликвидирован, никто не пострадал.