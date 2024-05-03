Три вертолёта сбросили почти 100 тонн воды на горящее здание на востоке Москвы

Пожар на заводе по производству искусственного камня на улице Буракова в Москве локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар на заводе по производству камня на улице Буракова в Москве локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров. Видео © Life.ru

"На востоке столицы огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 2500 квадратных метрах", — рассказали в МЧС.

Как добавили в ведомстве, тремя вертолётами Московского авиационного центра на горящее здание было сброшено 95 тонн воды. Информации о пострадавших, а также о причинах возгорания пока нет. Сотрудники ведомства продолжают работать на месте происшествия.