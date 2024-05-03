Три вертолёта сбросили почти 100 тонн воды на горящее здание на востоке Москвы
МЧС: Пожар в промзоне на востоке Москвы локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров
Пожар на заводе по производству искусственного камня на улице Буракова в Москве локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожар на заводе по производству камня на улице Буракова в Москве локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров. Видео © Life.ru
"На востоке столицы огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 2500 квадратных метрах", — рассказали в МЧС.
Как добавили в ведомстве, тремя вертолётами Московского авиационного центра на горящее здание было сброшено 95 тонн воды. Информации о пострадавших, а также о причинах возгорания пока нет. Сотрудники ведомства продолжают работать на месте происшествия.
Напомним, мощный пожар охватил здание завода по производству искусственного камня на востоке столицы. Он произошёл на территории мебельного цеха на 3-м этаже, площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Известно, что в горящем здании частично обрушилась кровля.
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