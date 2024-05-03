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2 мая, 21:29

Три вертолёта сбросили почти 100 тонн воды на горящее здание на востоке Москвы

МЧС: Пожар в промзоне на востоке Москвы локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров

Пожар на заводе по производству искусственного камня на улице Буракова в Москве локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар на заводе по производству камня на улице Буракова в Москве локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров. Видео © Life.ru

"На востоке столицы огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 2500 квадратных метрах", — рассказали в МЧС.

Как добавили в ведомстве, тремя вертолётами Московского авиационного центра на горящее здание было сброшено 95 тонн воды. Информации о пострадавших, а также о причинах возгорания пока нет. Сотрудники ведомства продолжают работать на месте происшествия.

Три вертолёта присоединились к тушению пожара в промзоне на востоке Москвы
Три вертолёта присоединились к тушению пожара в промзоне на востоке Москвы

Напомним, мощный пожар охватил здание завода по производству искусственного камня на востоке столицы. Он произошёл на территории мебельного цеха на 3-м этаже, площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Известно, что в горящем здании частично обрушилась кровля.

Обложка ©

Life.ru

Оксана Попова
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