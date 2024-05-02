Три вертолёта присоединились к тушению пожара в промзоне на востоке Москвы
К тушению пожара на заводе по производству искусственного камня на востоке Москвы привлечена авиация. По информации корреспондента Life.ru, с пламенем борются три воздушных судна.
Три вертолёта присоединились к тушению пожара в промзоне на востоке Москвы. Видео © Life.ru
Локализовать пламя в помещении на улице Буракова пока не удалось, однако благодаря работе спасателей оно постепенно начинает стихать. Вертолёты МЧС скидывают воду на горящую постройку с периодичностью 15 минут.
Напомним, мощный пожар охватил здание завода по производству искусственного камня на востоке столицы. Он произошёл на территории мебельного цеха на 3-м этаже, площадь возгорания на данный момент — 2,5 тысячи квадратных метров. Известно, что в горящем здании частично обрушилась кровля.
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