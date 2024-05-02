Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 20:40

Три вертолёта присоединились к тушению пожара в промзоне на востоке Москвы

К тушению пожара на заводе по производству искусственного камня на востоке Москвы привлечена авиация. По информации корреспондента Life.ru, с пламенем борются три воздушных судна.

Три вертолёта присоединились к тушению пожара в промзоне на востоке Москвы. Видео © Life.ru

Локализовать пламя в помещении на улице Буракова пока не удалось, однако благодаря работе спасателей оно постепенно начинает стихать. Вертолёты МЧС скидывают воду на горящую постройку с периодичностью 15 минут.

Во время пожара в торговом комплексе в Невинномысске произошло обрушение кровли
Во время пожара в торговом комплексе в Невинномысске произошло обрушение кровли

Напомним, мощный пожар охватил здание завода по производству искусственного камня на востоке столицы. Он произошёл на территории мебельного цеха на 3-м этаже, площадь возгорания на данный момент — 2,5 тысячи квадратных метров. Известно, что в горящем здании частично обрушилась кровля.

Обложка ©

Life.ru

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров