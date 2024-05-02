К тушению пожара на заводе по производству искусственного камня на востоке Москвы привлечена авиация. По информации корреспондента Life.ru, с пламенем борются три воздушных судна.

Три вертолёта присоединились к тушению пожара в промзоне на востоке Москвы. Видео © Life.ru

Локализовать пламя в помещении на улице Буракова пока не удалось, однако благодаря работе спасателей оно постепенно начинает стихать. Вертолёты МЧС скидывают воду на горящую постройку с периодичностью 15 минут.