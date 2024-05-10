Пять тысяч тонн химических отходов загорелись в Польше RMF FM: В Польше произошёл пожар на свалке химических отходов 10 мая, 17:22 Пожар на свалке химикатов в Польше. Видео © Х / volcaholic1

В польском городе Семяновице-Слёнске загорелись химические отходы на местной свалке. Площадь возгорания составила около пяти тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Пожар на свалке химикатов в Польше. Видео © Х / volcaholic1

"Огромный пожар произошёл на полигоне отходов на улице Освобождения в Семяновице-Слёнске", — отмечается в тексте.

Столб чёрного дыма виден с расстояния 30 километров. По предварительной информации, на полигоне могло быть до пяти тысяч тонн химических отходов в бочках. Спасатели просят жителей закрыть окна и не подходить к месту горения из-за выделения химикатами ядовитых газов. На месте работают 58 бригад — около 160 спасателей. Известно о двух пострадавших пожарных.

Ранее сообщалось, что в Берлине три дня горел металлообрабатывающий завод дочерней компании Diehl — партнёра ВС Германии. Спасатели ждали, пока в здании не догорят все легковоспламеняющиеся объекты. Воду для тушения сначала не использовали.

Авторы Татьяна Миссуми