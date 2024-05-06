В Берлине третьи сутки не прекращается пожар на оборонном заводе

В Берлине третьи сутки горит металлообрабатывающий завод дочерней компании Diehl — партнёра ВС Германии. Об этом сообщило агентство Tagesspiegel.

Пожар под контролем спасателей будет продолжаться, пока в здании не догорят все легковоспламеняющиеся объекты. Воду для тушения сейчас не используют.