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5 мая, 23:34

В Берлине третьи сутки не прекращается пожар на оборонном заводе

Tagesspiegel: Оборонный завод Diehl в Берлине горит третьи сутки

Пожар на заводе Diehl. Обложка © X / FlashFeed

Пожар на заводе Diehl. Обложка © X / FlashFeed

В Берлине третьи сутки горит металлообрабатывающий завод дочерней компании Diehl — партнёра ВС Германии. Об этом сообщило агентство Tagesspiegel.

Пожар под контролем спасателей будет продолжаться, пока в здании не догорят все легковоспламеняющиеся объекты. Воду для тушения сейчас не используют.

"Всё, что ещё может гореть, сгорит", — объяснил агентству представитель пожарной службы, добавив, что в понедельник начнётся снос остатков здания.

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Напомним, предприятие оборонно-промышленной компании Diehl загорелось 3 мая. Город накрыло ядовитым дымом, так как в здании находились опасные химикаты. Пожарные вынуждены были временно прервать тушение из-за угрозы попадания в стоки загрязнённой воды. Представители концерна заявили, что происшествие не повлияло на работу завода, в том числе на создание систем ПВО IRIS-T. Такое вооружение поставляется на Украину.

Лариса Сафронова
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