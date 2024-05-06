В Берлине третьи сутки не прекращается пожар на оборонном заводе
Tagesspiegel: Оборонный завод Diehl в Берлине горит третьи сутки
Пожар на заводе Diehl. Обложка © X / FlashFeed
В Берлине третьи сутки горит металлообрабатывающий завод дочерней компании Diehl — партнёра ВС Германии. Об этом сообщило агентство Tagesspiegel.
Пожар под контролем спасателей будет продолжаться, пока в здании не догорят все легковоспламеняющиеся объекты. Воду для тушения сейчас не используют.
"Всё, что ещё может гореть, сгорит", — объяснил агентству представитель пожарной службы, добавив, что в понедельник начнётся снос остатков здания.
Напомним, предприятие оборонно-промышленной компании Diehl загорелось 3 мая. Город накрыло ядовитым дымом, так как в здании находились опасные химикаты. Пожарные вынуждены были временно прервать тушение из-за угрозы попадания в стоки загрязнённой воды. Представители концерна заявили, что происшествие не повлияло на работу завода, в том числе на создание систем ПВО IRIS-T. Такое вооружение поставляется на Украину.