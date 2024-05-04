Между пожаром на заводе в Берлине и поджогом дома главы Rheinmetall увидели связь

Инцидент с поджогом летнего домика главы самого крупного в Германии военного концерна Rheinmetall и пожар на заводе по производству ЗРК IRIS-T SLM в Берлине связаны между собой. Такое мнение высказал военный эксперт и директор стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в беседе с 360.ru.

"В принципе, я допускаю связку этих событий и возможную диверсию на этом заводе", — рассказал Михайлов.