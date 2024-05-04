Между пожаром на заводе в Берлине и поджогом дома главы Rheinmetall увидели связь
Эксперт Михайлов: Завод по производству оружия в Берлине могли поджечь
Пожар на территории завода Diehl в Германии. Обложка © X / rybar_force
Инцидент с поджогом летнего домика главы самого крупного в Германии военного концерна Rheinmetall и пожар на заводе по производству ЗРК IRIS-T SLM в Берлине связаны между собой. Такое мнение высказал военный эксперт и директор стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в беседе с 360.ru.
"В принципе, я допускаю связку этих событий и возможную диверсию на этом заводе", — рассказал Михайлов.
Михайлов обратил внимание на то, что обычные немцы понимают, во что может вылиться столкновение с РФ, способной "наказать" Германию за поставки оружия Киеву. По мнению эксперта, в случае с пожаром на заводе в Берлине речь идёт не о случайности, а о целенаправленной протестной акции.
Напомним, в Германии левые радикалы совершили поджог садового дома на участке, которым владеет председатель правления немецкого производителя военной техники Rheinmetall Армин Паппергер. А 3 мая в Берлине загорелось предприятие оборонно-промышленной компании Diehl, которая занимается производством ПВО. В концерне поясняют, что пожар не повлиял на процесс производства ПВО IRIS-T, которые поставляются на Украину.