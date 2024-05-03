Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 16:16

Пожар на заводе в Берлине не коснулся производства систем ПВО, утверждают в ФРГ

Spiegel: Пожар на предприятии Diehl не затронул производство систем ПВО IRIS-T

Пожар в Берлине. Обложка © X / Lady_Di_W

Пожар в Берлине. Обложка © X / Lady_Di_W

Пожар на территории завода Diehl в Германии не повлиял на процесс производства систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, которые поставляются на Украину. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в концерне.

Берлин после пожара на металлургическом заводе Diehl накрыло ядовитым дымом. Видео © X / V_of_Europe

Уточняется, что пострадало предприятие, которое занималось гальванизацией — покрытием металлом поверхности других металлических изделий — для автомобильной промышленности. По данным источника, возгорание не затронуло оборонный сектор.

В США произошёл пожар на заводе, производившем снаряды для Украины
В США произошёл пожар на заводе, производившем снаряды для Украины

Напомним, сегодня, 3 мая, в Берлине загорелось предприятие оборонно-промышленной компании Diehl, которая занимается производством ПВО. После этого город накрыло ядовитым дымом, в здании, как утверждается, находились опасные химикаты.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров