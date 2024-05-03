Пожар на заводе в Берлине не коснулся производства систем ПВО, утверждают в ФРГ
Spiegel: Пожар на предприятии Diehl не затронул производство систем ПВО IRIS-T
Пожар в Берлине. Обложка © X / Lady_Di_W
Пожар на территории завода Diehl в Германии не повлиял на процесс производства систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, которые поставляются на Украину. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в концерне.
Берлин после пожара на металлургическом заводе Diehl накрыло ядовитым дымом. Видео © X / V_of_Europe
Уточняется, что пострадало предприятие, которое занималось гальванизацией — покрытием металлом поверхности других металлических изделий — для автомобильной промышленности. По данным источника, возгорание не затронуло оборонный сектор.
Напомним, сегодня, 3 мая, в Берлине загорелось предприятие оборонно-промышленной компании Diehl, которая занимается производством ПВО. После этого город накрыло ядовитым дымом, в здании, как утверждается, находились опасные химикаты.