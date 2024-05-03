Пожар на заводе в Берлине не коснулся производства систем ПВО, утверждают в ФРГ

Пожар на территории завода Diehl в Германии не повлиял на процесс производства систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, которые поставляются на Украину. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в концерне.

Берлин после пожара на металлургическом заводе Diehl накрыло ядовитым дымом. Видео © X / V_of_Europe

Уточняется, что пострадало предприятие, которое занималось гальванизацией — покрытием металлом поверхности других металлических изделий — для автомобильной промышленности. По данным источника, возгорание не затронуло оборонный сектор.