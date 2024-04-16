В США произошёл пожар на заводе, производившем снаряды для Украины

В Соединённых Штатах тушат пожар на заводе, производившем снаряды для нужд американской армии, которые поставлялись в том числе и на Украину. Как передаёт издание Atlas News со ссылкой на производителя военной техники General Dynamics и очевидцев, происшествие случилось в городе Скрантоне, расположенном в Пенсильвании.

Журналисты сообщают, что крупный пожар вспыхнул примерно в три часа дня по местному времени (23:00 мск). На опубликованных в социальных сетях снимках видно, как из труб завода валит чёрный дым. Впоследствии владеющая этим объектом компания General Dynamics подтвердила факт небольшого возгорания.

"General Dynamics подтвердила, что небольшой пожар был потушен, пострадавших нет", — говорится в сообщении.