В США легковушка на бешеной скорости взмыла в воздух и "припарковалась" в чужом гараже

В Калифорнии произошло жёсткое ДТП: легковой автомобиль на большой скорости врезался в ворота гаража жилого дома, сообщает Daily Mail.

Момент жёсткого ДТП в Калифорнии, когда легковушка влетела на высокой скорости в ворота гаража жилого дома. Видео © t.me / @RedWave_Press

Всё произошло в округе Риверсайд рядом с Лос-Анджелесом. Водитель остался жив и самостоятельно выбрался из транспортного средства, прежде чем на место происшествия приехали спасатели. Его госпитализировали с многочисленными ушибами и травмами.

На месте работают полицейские. Известно, что виновнику аварии стало плохо за рулём, из-за чего он не справился с манёвром на дороге, наехав на бордюр.