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15 апреля, 19:58

В США легковушка на бешеной скорости взмыла в воздух и "припарковалась" в чужом гараже

Daily Mail: В Калифорнии легковое авто на огромной скорости пробило ворота гаража

В Калифорнии произошло жёсткое ДТП: легковой автомобиль на большой скорости врезался в ворота гаража жилого дома, сообщает Daily Mail.

Момент жёсткого ДТП в Калифорнии, когда легковушка влетела на высокой скорости в ворота гаража жилого дома. Видео © t.me / @RedWave_Press

Всё произошло в округе Риверсайд рядом с Лос-Анджелесом. Водитель остался жив и самостоятельно выбрался из транспортного средства, прежде чем на место происшествия приехали спасатели. Его госпитализировали с многочисленными ушибами и травмами.

На месте работают полицейские. Известно, что виновнику аварии стало плохо за рулём, из-за чего он не справился с манёвром на дороге, наехав на бордюр.

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Ранее в Иркутской области два человека погибли в аварии с участием КамАЗа и "ниссан-кашкай". Всё случилось на федеральной трассе Р-255 "Сибирь". За рулём кроссовера была 50-летняя женщина, которая выехала на встречную полосу в надежде обогнать грузовик, однако ей навстречу ехал большегруз. Женщина вместе с пассажиром скончались, ещё двое находятся в больнице с тяжёлыми травмами.

Обложка ©

t.me / @RedWave_Press

Анатолий Симоненко
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