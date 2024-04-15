В США легковушка на бешеной скорости взмыла в воздух и "припарковалась" в чужом гараже
Daily Mail: В Калифорнии легковое авто на огромной скорости пробило ворота гаража
В Калифорнии произошло жёсткое ДТП: легковой автомобиль на большой скорости врезался в ворота гаража жилого дома, сообщает Daily Mail.
Момент жёсткого ДТП в Калифорнии, когда легковушка влетела на высокой скорости в ворота гаража жилого дома. Видео © t.me / @RedWave_Press
Всё произошло в округе Риверсайд рядом с Лос-Анджелесом. Водитель остался жив и самостоятельно выбрался из транспортного средства, прежде чем на место происшествия приехали спасатели. Его госпитализировали с многочисленными ушибами и травмами.
На месте работают полицейские. Известно, что виновнику аварии стало плохо за рулём, из-за чего он не справился с манёвром на дороге, наехав на бордюр.
Ранее в Иркутской области два человека погибли в аварии с участием КамАЗа и "ниссан-кашкай". Всё случилось на федеральной трассе Р-255 "Сибирь". За рулём кроссовера была 50-летняя женщина, которая выехала на встречную полосу в надежде обогнать грузовик, однако ей навстречу ехал большегруз. Женщина вместе с пассажиром скончались, ещё двое находятся в больнице с тяжёлыми травмами.
t.me / @RedWave_Press