HELP: Рыбаки застряли на острове, но остались живы благодаря сообразительности
ВМС США спасли троих рыбаков с необитаемого острова Пикелот в Тихом океане
Сигнал помощи, поданный тремя застрявшими на необитаемом острове в Тихом океане моряками. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / U.S. Coast Guard Forces Micronesia
ВМС и береговая охрана США спасли трёх рыбаков с необитаемого острова в Тихом океане. Они находились там с 31 марта без возможности самостоятельно выбраться, пишет американский телеканал CNN.
Телеканал со ссылкой на данные службы береговой охраны сообщает, что трое мужчин ловили рыбу неподалёку от острова Пикелот в Микронезии. В океане поднялись сильные волны, из-за которых мотор лодки оказался повреждён. Мужчины смогли добраться до острова, но у рации села батарея и они были лишены возможности вызвать помощь.
Эвакуация троих рыбаков, застрявших на острове Пикелот, силами береговой охраны США. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / U.S. Coast Guard Forces Micronesia
Рыбаки собрали пальмовые листья и выложили из них слово HELP (помогите. — Прим. Life.ru) на пляже, надеясь, что их сигнал кто-то заметит. Потерпевшие кораблекрушение мореплаватели были вынуждены питаться мякотью кокосов дольше недели, а ещё, на их счастье, на Пикелоте был оборудован маленький колодец с пресной водой — его сделали специально для моряков, которые иногда заплывают в эти воды порыбачить.
Эвакуация троих рыбаков, застрявших на острове Пикелот, силами береговой охраны США. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / U.S. Coast Guard Forces Micronesia
Поиски рыбаков начались после того, как родные пропавших 6 апреля обратились к спасателям. Найти "робинзонов" удалось на следующий день американскому самолёту разведки, который вылетел с авиабазы в Японии. По словам координатора поисковой операции Челси Гарсии, определить местоположение моряков удалось в первую очередь именно благодаря призыву о помощи, выложенному листьями пальмы.
Благополучно найденным рыбакам спустили ранцы с продовольствием, а информацию о них передали спасательному центру. А спустя два дня, 9 апреля, за ними пришёл корабль береговой охраны и успешно их эвакуировал.
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