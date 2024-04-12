HELP: Рыбаки застряли на острове, но остались живы благодаря сообразительности

ВМС и береговая охрана США спасли трёх рыбаков с необитаемого острова в Тихом океане. Они находились там с 31 марта без возможности самостоятельно выбраться, пишет американский телеканал CNN.

Телеканал со ссылкой на данные службы береговой охраны сообщает, что трое мужчин ловили рыбу неподалёку от острова Пикелот в Микронезии. В океане поднялись сильные волны, из-за которых мотор лодки оказался повреждён. Мужчины смогли добраться до острова, но у рации села батарея и они были лишены возможности вызвать помощь.

Эвакуация троих рыбаков, застрявших на острове Пикелот, силами береговой охраны США. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / U.S. Coast Guard Forces Micronesia

Рыбаки собрали пальмовые листья и выложили из них слово HELP (помогите. — Прим. Life.ru) на пляже, надеясь, что их сигнал кто-то заметит. Потерпевшие кораблекрушение мореплаватели были вынуждены питаться мякотью кокосов дольше недели, а ещё, на их счастье, на Пикелоте был оборудован маленький колодец с пресной водой — его сделали специально для моряков, которые иногда заплывают в эти воды порыбачить.

Эвакуация троих рыбаков, застрявших на острове Пикелот, силами береговой охраны США. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / U.S. Coast Guard Forces Micronesia

Поиски рыбаков начались после того, как родные пропавших 6 апреля обратились к спасателям. Найти "робинзонов" удалось на следующий день американскому самолёту разведки, который вылетел с авиабазы в Японии. По словам координатора поисковой операции Челси Гарсии, определить местоположение моряков удалось в первую очередь именно благодаря призыву о помощи, выложенному листьями пальмы.