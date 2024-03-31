"Потерявшийся" в Атлантике кругосветчик Елагин заканчивает своё путешествие

Российский путешественник Виталий Елагин намерен завершить кругосветное плавание в аргентинском порту Мар-дель-Плата. Его яхта "Дочь ветра" получила повреждения и нуждается в ремонте, пишет ТАСС со ссылкой на ученика яхтсмена Алексея Чванова.

По словам собеседника агентства, перед Елагиным стоит непростая задача. Он получил координаты ближайшего порта на Атлантическом побережье, где судно можно оставить на зиму, но у путешественника нет карт.

"Ближайший порт с такими условиями — Мар-дель-Плата. Здесь он планирует завершить свою кругосветку", — поделился Чванов.