Регион

Уведомления отключены

31 марта, 00:48

"Потерявшийся" в Атлантике кругосветчик Елагин заканчивает своё путешествие

ТАСС: Кругосветчик Елагин завершит путешествие в Аргентине из-за проблем с яхтой

Яхтсмен Виталий Елагин. Обложка © VK / Виталий Елагин

Яхтсмен Виталий Елагин. Обложка © VK / Виталий Елагин

Российский путешественник Виталий Елагин намерен завершить кругосветное плавание в аргентинском порту Мар-дель-Плата. Его яхта "Дочь ветра" получила повреждения и нуждается в ремонте, пишет ТАСС со ссылкой на ученика яхтсмена Алексея Чванова.

По словам собеседника агентства, перед Елагиным стоит непростая задача. Он получил координаты ближайшего порта на Атлантическом побережье, где судно можно оставить на зиму, но у путешественника нет карт.

"Ближайший порт с такими условиями Мар-дель-Плата. Здесь он планирует завершить свою кругосветку", — поделился Чванов.

Акулы напали на катамаран кругосветной экспедиции с россиянами в Тихом океане
Акулы напали на катамаран кругосветной экспедиции с россиянами в Тихом океане

Напомним, что искатель приключений отправился в кругосветку 1 октября 2023 года. Стартовой точкой стал марокканский город Танжер. К марту он достиг берегов Чили, где исчез с радаров. Яхтсмен объявился лишь спустя несколько дней, подав сигнал бедствия.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Аргентина
  • Путешествия и туризм
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров