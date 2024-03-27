Российский яхтсмен Елагин вышел на связь после исчезновения у берегов Чили

Спустя восемь дней после исчезновения стала известна судьба известного яхтсмена Виталия Елагина. Как пишет Mash, спортсмен всё же подал сигнал бедствия и написал сообщение знакомой с координатами своего местоположения.

Судя по ним, Виталий находится у архипелага Огненная Земля, между Фолклендскими островами и аргентинским городом Рио-Гранде. Сейчас береговая охрана решает, как спасти россиянина. Что именно случилось на борту его яхты, неизвестно.