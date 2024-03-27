Российский яхтсмен Елагин вышел на связь после исчезновения у берегов Чили
Виталий Елагин. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Виталий Елагин
Спустя восемь дней после исчезновения стала известна судьба известного яхтсмена Виталия Елагина. Как пишет Mash, спортсмен всё же подал сигнал бедствия и написал сообщение знакомой с координатами своего местоположения.
Судя по ним, Виталий находится у архипелага Огненная Земля, между Фолклендскими островами и аргентинским городом Рио-Гранде. Сейчас береговая охрана решает, как спасти россиянина. Что именно случилось на борту его яхты, неизвестно.
Напомним, об исчезновении чемпиона России по яхтенному спорту Виталия Елагина стало известно 22 марта. Спортсмен отправился в очередную кругосветку ещё осенью и планировал, следуя через Атлантический океан, пройти Канарские острова и южноафриканский мыс Доброй Надежды, после чего отправиться на Восток. Однако дойдя до чилийского мыса Горн, Виталий пропал. К его поискам даже подключали специалистов "Роскосмоса".