На Чукотке спасли истощённого пенсионера, который ушёл рыбачить полгода назад

Сотрудники правоохранительных органов спасли истощённого 70-летнего жителя Чукотки, который более пяти месяцев находился в рыбацком домике и никому не рассказывал о своём местоположении. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сотрудники правоохранительных органов спасли истощённого 70-летнего жителя Чукотки. Видео © Telegram / Ирина Волк

"Мои коллеги из Чукотского автономного округа спасли мужчину, который более пяти месяцев не возвращался домой и не давал о себе знать. Тревогу забила его супруга, которая обратилась к участковому уполномоченному полиции села Усть-Белая Эдуарду Бадаеву", — написала представитель МВД в телеграм-канале.

По её словам, пенсионер очень любит природу Севера и в особенности рыбалку. Уже на протяжении многих лет мужчина в одиночку уходит на дальний промысел, проводит дни в домике на берегу реки. Волк добавила, что 70-летний житель Чукотки мог от трёх до шести месяцев оставаться без связи с близкими. Так и в этот раз: осенью 2023 года пенсионер уплыл на лодке на рыбалку, должен был вернуться к Новому году, но так и не объявился.

Правоохранители отыскали отшельника примерно в 150 километрах от села. У него был истощённый вид и закончилась еда. Пенсионер питался корой деревьев и запасами рыбы, уточнила Волк. Домой житель Чукотки не решался идти из-за жуткого холода. В итоге полицейские вернули рыбака супруге, в медицинской помощи он не нуждается.