Студенты из ВСКС спасли мужчину, которого завалило фанерой в Старом городе Орска
Работающие в Орске добровольцы из ВСКС. Обложка © Telegram / ВСКС
Волонтёры Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) во время дежурства в Старом городе Орска спасли жизнь мужчине, который не смог самостоятельно выбраться из-под заваливших его листов фанеры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСКС.
"По возвращении с вызова мы плыли в сторону штаба, вдруг около одного из затопленных домов услышали звук падающей фанеры, и в эту же секунду мужчина, находящийся рядом, из домов попросил о помощи человека, с которым он был на связи по телефону", — рассказала волонтёр Омского регионального отделения ВСКС Кристина Боярина.
Спасение мужчины, заваленного фанерой в Старом городе Орска, волонтёрами ВСКС. Фото © Telegram / ВСКС
Услышав это, спасатели тут же направились на звук и нашли мужчину, которого завалило фанерой. К его спасению присоединились и жители домов, расположенных по соседству. Сообща они освободили "пленника" из-под завала и спасли ему жизнь. Однако на этом студенты-добровольцы не собираются останавливаться — они и дальше продолжат помогать людям в затопленном Орске.
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