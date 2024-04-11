Студенты из ВСКС спасли мужчину, которого завалило фанерой в Старом городе Орска

Волонтёры Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) во время дежурства в Старом городе Орска спасли жизнь мужчине, который не смог самостоятельно выбраться из-под заваливших его листов фанеры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСКС.

"По возвращении с вызова мы плыли в сторону штаба, вдруг около одного из затопленных домов услышали звук падающей фанеры, и в эту же секунду мужчина, находящийся рядом, из домов попросил о помощи человека, с которым он был на связи по телефону", — рассказала волонтёр Омского регионального отделения ВСКС Кристина Боярина.

Спасение мужчины, заваленного фанерой в Старом городе Орска, волонтёрами ВСКС. Фото © Telegram / ВСКС