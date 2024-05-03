В Берлине загорелся завод, где производят системы ПВО. Город накрыло ядовитым дымом

В Берлине произошёл пожар на металлургическом заводе Diehl, после чего часть немецкой столицы накрыло ядовитым дымом. Горожанам пришли соответствующие экстренные оповещения.

Берлин после пожара на металлургическом заводе Diehl накрыло ядовитым дымом. Видео © X (Twitter) / V_of_Europe

По данным местных СМИ, всё произошло примерно в 13:00 (время совпадает с московским) в районе Лихтерфельде. Возгорание произошло на предприятии оборонно-промышленной компании Diehl, которая занимается, в частности, производством системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. В здании, как утверждается, находятся опасные химикаты.

По прогнозам специалистов, дым распространится на всю западную часть Берлина. Жителей призвали объезжать данный район, закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции и кондиционеры.