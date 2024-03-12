В берлинском Тегеле загорелись шатры для украинских беженцев, есть пострадавшие

В палаточном лагере для украинских беженцев, расположенном в районе Тегель в Берлине, вспыхнул пожар. Там загорелись три огромных шатра, каждый из которых был предназначен для 330 человек, сообщает SHOT .

А ранее Life.ru рассказывал о нелёгкой судьбе украинских беженцев в Великобритании. Там приезжие из Незалежной оказались действительно в затруднительном положении, ведь 15 тысяч человек с Украины лишились жилья. А всё из-за того, что королевство испытывает проблемы с предоставлением домов для приезжих — англичане всё чаще отказываются размещать их на бессрочной основе.