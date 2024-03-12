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12 марта, 14:29

В берлинском Тегеле загорелись шатры для украинских беженцев, есть пострадавшие

SHOT: В Берлине вспыхнул пожар в палаточном лагере для беженцев с Украины

В палаточном лагере для украинских беженцев, расположенном в районе Тегель в Берлине, вспыхнул пожар. Там загорелись три огромных шатра, каждый из которых был предназначен для 330 человек, сообщает SHOT.

Пожар в берлинском лагере для украинских беженцев. Видео © Telegram / SHOT

Согласно предварительным данным, пострадало несколько человек. По одной из версий, пожар мог начаться из-за курения внутри палаток.

В Британии каждый 14-й украинский беженец оказался на улице
В Британии каждый 14-й украинский беженец оказался на улице

А ранее Life.ru рассказывал о нелёгкой судьбе украинских беженцев в Великобритании. Там приезжие из Незалежной оказались действительно в затруднительном положении, ведь 15 тысяч человек с Украины лишились жилья. А всё из-за того, что королевство испытывает проблемы с предоставлением домов для приезжих — англичане всё чаще отказываются размещать их на бессрочной основе.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Юрий Лысенко
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