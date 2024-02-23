В Британии каждый 14-й украинский беженец оказался на улице Telegraph: В Великобритании бездомными стали почти 15 тысяч беженцев с Украины 23 февраля, 15:46 В Великобритании бездомными стали почти 15 тысяч беженцев с Украины. Обложка © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

В Великобритании примерно пятнадцать тысяч беженцев с Украины лишились жилья и оказались на улице. Об этом сообщает The Telegraph, напоминая, что британцы приняли около двухсот тысяч украинцев с начала специальной военной операции.

"Согласно официальной информации, с июня 2022 года по меньшей мере каждый четырнадцатый украинский беженец стал бездомным после разрыва или прекращения отношений с семьями-спонсорами", — отмечается в публикации.

На сегодняшний день королевство испытывает большие сложности с предоставлением жилья для приезжих, так как англичане всё чаще отказываются размещать беженцев на бессрочной основе.

Напомним, в Европе всё громче звучат голоса против наплыва беженцев с Украины. Так, в Германии полагают, что после распада украинских земель в ЕС хлынут порядка 10 миллионов человек, что ляжет тяжким финансовым бременем на европейские страны.

Авторы Татьяна Миссуми