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В Британии каждый 14-й украинский беженец оказался на улице

Telegraph: В Великобритании бездомными стали почти 15 тысяч беженцев с Украины

23 февраля, 15:46
В Великобритании бездомными стали почти 15 тысяч беженцев с Украины. Обложка © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

В Великобритании бездомными стали почти 15 тысяч беженцев с Украины. Обложка © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

В Великобритании примерно пятнадцать тысяч беженцев с Украины лишились жилья и оказались на улице. Об этом сообщает The Telegraph, напоминая, что британцы приняли около двухсот тысяч украинцев с начала специальной военной операции.

"Согласно официальной информации, с июня 2022 года по меньшей мере каждый четырнадцатый украинский беженец стал бездомным после разрыва или прекращения отношений с семьями-спонсорами", — отмечается в публикации.

На сегодняшний день королевство испытывает большие сложности с предоставлением жилья для приезжих, так как англичане всё чаще отказываются размещать беженцев на бессрочной основе.

Отношение украинских беженцев к бесплатным продуктам шокировало немцев
Отношение украинских беженцев к бесплатным продуктам шокировало немцев

Напомним, в Европе всё громче звучат голоса против наплыва беженцев с Украины. Так, в Германии полагают, что после распада украинских земель в ЕС хлынут порядка 10 миллионов человек, что ляжет тяжким финансовым бременем на европейские страны.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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