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17 февраля, 03:06

Отношение украинских беженцев к бесплатным продуктам шокировало немцев

Focus: Живущие в ФРГ беженцы с Украины выбрасывали в мусор бесплатные продукты

В германском городе Гера оказались на помойке бесплатные продукты, выданные беженцам с Украины в сети общего питания Geraer Tafel. Об этом сообщил журнал Focus.

В мусорном баке обнаружились сыр, салат, йогурты и специи — всё в упаковке. Бдительный местный житель решил проследить за выбросившими их людьми, и след привёл к автомобилю с украинскими номерами.

По словам руководителя заведения Гизельды Шедлих, многим нуждающимся нечего есть, в то время как другие выбрасывают продукты нетронутыми. Проштрафившаяся украинская пара, регулярно приходившая в данное заведение, отныне лишена такой возможности, её производственная карта аннулирована.

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"Если вам что-то не нравится, вы можете оставить это на нашем столе или немедленно вернуть нам. Спрос очень велик", — обратилась к беженцам Шедлих.

Ранее Федеральное правительство Германии в ходе подсчётов выяснило, что ещё десять миллионов человек покинут Украину в случае её распада. Большая часть беженцев устремится в Западную Европу.

Обложка ©

Unsplash / Alice Kotlyarenko

Лариса Сафронова
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