В Европе испугались наплыва 10-миллионной армии беженцев после распада Украины
Welt: Кабмин ФРГ считает, что Украину в случае распада покинут 10 млн человек
Правительство Германии в ходе подсчётов выяснило, что ещё 10 миллионов человек покинут Украину в случае её распада. Большая часть беженцев устремится в Западную Европу, сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на свои источники в федеральном кабмине.
"В случае возможного распада Украины правительство ФРГ предполагает, что страну покинут ещё около 10 миллионов человек. При таком сценарии подавляющее большинство беженцев отправятся в Западную Европу и одним из пунктов назначения станет Германия", — сказано в статье.
Ранее Украина и Германия начали переговоры по возвращению беженцев. Украинская сторона рассчитывает, что ФРГ направит средства, выделенные беженцам, чтобы помочь им переселиться обратно. А в Дании хотят отправить украинцев домой сразу после окончания специальной военной операции. В Копенгагене выразили надежду, что граждане Незалежной заинтересованы в восстановлении собственного государства.
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