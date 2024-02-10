В Европе испугались наплыва 10-миллионной армии беженцев после распада Украины

Правительство Германии в ходе подсчётов выяснило, что ещё 10 миллионов человек покинут Украину в случае её распада. Большая часть беженцев устремится в Западную Европу, сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на свои источники в федеральном кабмине.

"В случае возможного распада Украины правительство ФРГ предполагает, что страну покинут ещё около 10 миллионов человек. При таком сценарии подавляющее большинство беженцев отправятся в Западную Европу и одним из пунктов назначения станет Германия", — сказано в статье.