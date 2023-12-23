Украинские беженцы захотели остаться в Дании навсегда, но власти решили иначе

Украинские беженцы, прибывшие в Данию, должны будут вернуться на родину сразу же после окончания специальной военной операции. Об этом в беседе с агентством Ritzau заявил датский министр по вопросам интеграции и иммиграции Коре Дюбвад.

Эти слова он произнёс на фоне исследования Копенгагенского университета, показавшего, что 49,5% украинцев, которые находятся в королевстве, хотят в нём остаться и после того, как завершится конфликт.

"Этот подход [о временном пребывании беженцев] мы не изменим. В контексте беженцев мы работаем с понятием "временность" вне зависимости, откуда люди прибыли", — сообщил Дюбвад.

По его словам, если Дания примет свои правила, отличающиеся от ЕС, возникнут риски привлечь большой приток людей, которым и так есть где жить. При этом украинцы "ближе" датчанам, чем выходцы с Ближнего Востока, но живут они всё равно "совершенно иначе".

"Украинцы, которые приезжают в Данию, также должны научиться не бить своих детей", — пояснил министр.

Тем не менее до марта 2025 года согласно специальному закону 38,6 тысячи украинских граждан вправе иметь вид на жительство и доступ к рынку труда в Дании. После этого им придётся подать заявление на предоставление убежища и изменить свой статус.