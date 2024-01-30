"Мы не можем разместить всех": В Нидерландах предложили вернуть беженцев Украине

Украинских беженцев можно выслать с территории Нидерландов и разместить на западе их Незалежной. Это необходимо, поскольку Амстердам не сможет разместить их всех, заявила представитель партии "Гражданско-фермерское движение" Мона Кейзер.

"Мы не можем разместить всех. <...> Запад страны, как мне кажется, относительно стабилен. Разве украинцы не могут быть размещены там безопасно? Это также далеко от фронта, как Альпы", — передаёт её слова издание NOS.

Депутат отметила, с начала спецоперации в Нидерландах были размещены десятки тысяч украинских беженцев, которым даже не нужно "ничего платить за жильё и уход". При этом, по её мнению, нуждающимся беженцам нужно выделять лишь минимальные суммы, а те, кто сумел найти работу, вообще должны самостоятельно оплачивать аренду жилья и расходы на здравоохранение.