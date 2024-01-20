Жёсткая мера вынудила беженцев спешно покидать Германию

Германию стали покидать беженцы, недовольные тем, что им выдали банковские карты вместо наличных. Как сообщает Bild am Sonntag, в декабре 2023 года 15 иностранцев заявляли, что согласны только на купюры, и, не получив желаемого, уехали из страны.

Между тем возросло количество депортированных из округа Грайц — там уже начали выдавать банковские карты, несмотря на то что кабмин пока лишь обсуждает нововведение. На данный момент беженцам раздали 200 платёжных карт, к концу месяца их получат 740 мигрантов.

"Многие беженцы счастливы, что вообще что-то получают. Тех, кому действительно нужно убежище, не волнует способ оплаты: они тратят пособия на одежду и еду. Но некоторые, особенно молодые люди, используют пособие для покупки новых мобильных телефонов", — отметила глава службы по делам беженцев Дагмар Пёланд.

В издании указали, что приезжие получают карту, которая каждый месяц пополняется местными властями до достижения пяти тысяч евро (почти 488 тысяч рублей). Примечательно, что она действует лишь в определённом регионе. При этом переводы, в том числе на родину, выполнять нельзя.