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5 января, 14:26

Украинских беженцев оставили без выплат в Шотландии

Daily Record: Власти Шотландии отказались платить за жильё для украинских беженцев

Шотландские власти приняли решение больше не покрывать расходы на жильё для украинских беженцев. По данным газеты Daily Record, правительство объявило о своём решении за несколько дней до Рождества.

"Правительство Шотландии заявило местным властям за несколько дней перед Рождеством, что предоставление финансирования для помощи украинцам в обустройстве не продолжится", — пишет издание.

В 2023 году местным властям для оказания помощи украинским беженцам правительство Шотландии выделило 10 миллионов фунтов стерлингов (более одного миллиарда рублей). Однако с начала этого года оно решило свернуть "благотворительную программу", сославшись на бюджетные трудности. Источник газеты утверждает, что в ближайшее время местным властям придётся прекратить поддержку отелей, где были размещены беженцы.

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А ранее в Дании заявили, что отправят украинских беженцев домой сразу же после окончания специальной военной операции. В Копенгагене выразили надежду, что сами граждане Незалежной заинтересованы в восстановлении собственного государства.

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Наталья Исакова
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