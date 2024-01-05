Украинских беженцев оставили без выплат в Шотландии

Шотландские власти приняли решение больше не покрывать расходы на жильё для украинских беженцев. По данным газеты Daily Record, правительство объявило о своём решении за несколько дней до Рождества.

"Правительство Шотландии заявило местным властям за несколько дней перед Рождеством, что предоставление финансирования для помощи украинцам в обустройстве не продолжится", — пишет издание.

В 2023 году местным властям для оказания помощи украинским беженцам правительство Шотландии выделило 10 миллионов фунтов стерлингов (более одного миллиарда рублей). Однако с начала этого года оно решило свернуть "благотворительную программу", сославшись на бюджетные трудности. Источник газеты утверждает, что в ближайшее время местным властям придётся прекратить поддержку отелей, где были размещены беженцы.