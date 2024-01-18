На Украине заявили о начале переговоров с ФРГ по возвращению беженцев

Берлин и Киев начали переговоры о программах помощи беженцам в возвращении на Украину. Пока они находятся на ранней стадии. Об этом заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Незалежной Тарас Качка на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Украинское правительство и немецкое правительство могут помочь человеку вернуться из Германии на Украину. Мы со своей стороны можем предложить им (украинским беженцам. — Прим. Лайфа) инфраструктурные решения, предоставить жильё, рабочие места, а немецкая сторона может направить часть помощи, которую она предоставляет украинским беженцам, на то, чтобы финансово помочь им переселиться", — сказал Качка.

Чиновник добавил, что Киев хочет вернуть беженцев обратно, но за украинцев в Европе якобы есть некая "конкуренция", так как рынок труда в ряде стран является центральным элементом для структурных реформ и роста ВВП. Основное условие для возвращения беженцев — наличие работы, отметил замминистра. Также, по его словам, в Европе считают, что массовый наплыв украинских беженцев — это "свободное перемещение людей", а не часть миграционного кризиса.