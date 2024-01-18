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18 января, 18:08

На Украине заявили о начале переговоров с ФРГ по возвращению беженцев

Замминистра Качка: Украина и ФРГ начали переговоры по возвращению беженцев

Берлин и Киев начали переговоры о программах помощи беженцам в возвращении на Украину. Пока они находятся на ранней стадии. Об этом заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Незалежной Тарас Качка на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Украинское правительство и немецкое правительство могут помочь человеку вернуться из Германии на Украину. Мы со своей стороны можем предложить им (украинским беженцам. — Прим. Лайфа) инфраструктурные решения, предоставить жильё, рабочие места, а немецкая сторона может направить часть помощи, которую она предоставляет украинским беженцам, на то, чтобы финансово помочь им переселиться", — сказал Качка.

Чиновник добавил, что Киев хочет вернуть беженцев обратно, но за украинцев в Европе якобы есть некая "конкуренция", так как рынок труда в ряде стран является центральным элементом для структурных реформ и роста ВВП. Основное условие для возвращения беженцев — наличие работы, отметил замминистра. Также, по его словам, в Европе считают, что массовый наплыв украинских беженцев — это "свободное перемещение людей", а не часть миграционного кризиса.

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А ранее в Дании заявили, что отправят украинских беженцев домой сразу же после окончания специальной военной операции. В Копенгагене выразили надежду, что сами граждане Незалежной заинтересованы в восстановлении собственного государства.

Обложка ©

Getty Images / Michael Matthey

Александра Мышляева
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