В Германии подожгли дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия Украине

В Германии левые радикалы подожгли садовый дом на участке, принадлежащем председателю правления немецкого производителя военной техники Rheinmetall Армину Паппергеру. Причиной случившегося называют поставки компанией оружия на Украину, сообщает немецкая газета Bild.

Охваченный пламенем садовый домик главы Rheinmetall в Германии. Фото © X / Farnakyboy

По данным издания, пожарные получили сигнал о возгорании утром 30 апреля. Огнём оказался охвачен летний домик в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония. Ответственность за случившееся взяли на себя левые радикалы, опубликовав соответствующее послание. Они рассказали, что оставили зажигательную смесь в здании в ночь на 29 апреля.

Радикалы пояснили, что нападение на имущество главы Rheinmetall произошло из-за того, что концерн извлекает выгоду из украинского конфликта. По их словам, техника, которую собирает компания и отправляет в Киев, приносит ей огромную прибыль.

Кроме того, радикалы потребовали освободить из тюрьмы бывшую участницу террористической группы "Фракция Красной армии" (RAF) Даниэлу Клетте. Расследованием инцидента занимается отдел полиции по вопросам госбезопасности, сотрудники правоохранительных органов в настоящее время изучают подлинность послания.