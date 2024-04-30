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29 апреля, 21:51

Бронетехника и припасы: Берлин отчитался об очередном военном транше Киеву

ФРГ отправила Киеву ещё 10 БМП Marder, снаряды для Leopard и систему ПВО Skynex

Германия отчиталась об отправке Украине очередного масштабного пакета военной помощи, включающего технику и боеприпасы. Полный список переданных ВСУ обновок опубликован на сайте правительства ФРГ.

В сообщении говорится, что Киев получил ещё десять боевых машин пехоты Marder с боеприпасами и запчастями, систему ПВО Skynex, ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM, 120-мм снаряды для танков Leopard-2, а также 7,5 тысячи артиллерийских 155-мм снарядов. Также в список вошла инженерная техника в виде одного мостоукладчика Biber и девяти минных тралов.

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Напомним, что немецкие БМП Marder регулярно становятся мишенью для российских военных. Зачастую под натиском ВС РФ украинские экипажи бросают исправные броневики, которые эвакуируются в тыл для изучения. Одна из таких машин и вовсе стала частью экспозиции на Поклонной горе в Москве.

Обложка ©

Flickr / Bundeswehr

Илья Пушкарев
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