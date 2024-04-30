Бронетехника и припасы: Берлин отчитался об очередном военном транше Киеву

В сообщении говорится, что Киев получил ещё десять боевых машин пехоты Marder с боеприпасами и запчастями, систему ПВО Skynex, ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM, 120-мм снаряды для танков Leopard-2, а также 7,5 тысячи артиллерийских 155-мм снарядов. Также в список вошла инженерная техника в виде одного мостоукладчика Biber и девяти минных тралов.