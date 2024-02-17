Немецкий Rheinmetall хочет производить боеприпасы прямо на Украине

Компания Rheinmetall из Германии планирует построить завод на территории Незалежной для производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Соответствующее соглашение было подписано между немецкой компанией и украинской стороной в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы хотим быть для Украины эффективным партнёром в том, что касается восстановления её некогда сильной военно-технической промышленности", — заявил глава концерна Армин Паппергер, его слова передаёт DPA.

На церемонии подписания соглашения присутствовал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Предполагается, что завод будет управляться совместным предприятием, где планируется производить значительное количество артиллерийских снарядов калибра 155 мм ежегодно.