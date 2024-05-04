В Берлине прервали тушение пожара на заводе, производящем ЗРК для Украины

Пожарные временно прекратили тушение возгорания на территории завода Diehl в Германии из-за угрозы попадания в стоки загрязнённой химикатами воды. Об этом сообщил представитель пожарной службы Адриан Венцель, чьё заявление приводит газета Bild.

Газета утверждает, что, по состоянию на 21:00 мск, пламя на территории завода локализовать не удалось. Несмотря на это, пожарные приняли решение о приостановке работ из-за угрозы попадания загрязнённой воды в стоки.