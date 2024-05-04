В Берлине прервали тушение пожара на заводе, производящем ЗРК для Украины
Bild: Тушение на заводе Diehl в Берлине прервали из-за угрозы загрязнения воды
Пожар на территории завода Diehl в Германии. Обложка © X / rybar_force
Пожарные временно прекратили тушение возгорания на территории завода Diehl в Германии из-за угрозы попадания в стоки загрязнённой химикатами воды. Об этом сообщил представитель пожарной службы Адриан Венцель, чьё заявление приводит газета Bild.
Газета утверждает, что, по состоянию на 21:00 мск, пламя на территории завода локализовать не удалось. Несмотря на это, пожарные приняли решение о приостановке работ из-за угрозы попадания загрязнённой воды в стоки.
Для предотвращения попадания токсичной жидкости в ближайший канал Кельтов были построены заграждения из мешков с песком. Когда продолжится тушение пожара, неизвестно.
Напомним, что 3 мая в Берлине загорелось предприятие оборонно-промышленной компании Diehl, которая занимается производством ПВО. После этого город накрыло ядовитым дымом, в здании, как утверждается, находились опасные химикаты. В концерне поясняют, что пожар не повлиял на процесс производства ПВО IRIS-T, которые поставляются на Украину.