В Архангельске загорелся находящийся на ремонте теплоход "М.В. Ломоносов"
Теплоход "М.В. Ломоносов". Обложка © ТАСС / Лев Федосеев
В Архангельске загорелся теплоход "М.В. Ломоносов", который находился на ремонте. Как сообщили журналистам в региональном управлении МЧС, площадь возгорания составляет 936 квадратных метров.
"Судно в сухом доке. Объявлен ранг № 2", — уточнили в пресс-службе управления МЧС.
Ранее на судне снабжения "Катерина Великая" на судоремонтном заводе во Владивостоке произошёл пожар. В результате происшествия один человек погиб, трое пострадали.