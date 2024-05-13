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13 мая, 19:20

В Архангельске загорелся находящийся на ремонте теплоход "М.В. Ломоносов"

Теплоход "М.В. Ломоносов". Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Теплоход "М.В. Ломоносов". Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

В Архангельске загорелся теплоход "М.В. Ломоносов", который находился на ремонте. Как сообщили журналистам в региональном управлении МЧС, площадь возгорания составляет 936 квадратных метров.

"Судно в сухом доке. Объявлен ранг № 2", — уточнили в пресс-службе управления МЧС.

Опубликован список погибших и пострадавших на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом
Опубликован список погибших и пострадавших на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом

Ранее на судне снабжения "Катерина Великая" на судоремонтном заводе во Владивостоке произошёл пожар. В результате происшествия один человек погиб, трое пострадали.

Оксана Попова
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