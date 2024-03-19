Опубликован список погибших и пострадавших на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом
Три человека погибли при взрыве на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом
Пожар на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом унёс жизни троих членов команды. Список погибших и пострадавших опубликовал Telegram-канал SHOT.
- Павел Р. — капитан, погиб мгновенно от взрыва.
- Илья Л. — сгорел в каюте.
- Олег О. — сгорел в каюте.
- Алексей Р. — старший механик, находится в больнице в тяжёлом состоянии.
- Дмитрий К. — получил лёгкие ожоги.
- Денис Ф. — получил лёгкие ожоги.
- Студент-курсант — получил лёгкие ожоги.
Один из погибших, 42-летний Илья Л., был рыбаком и проходил службу на траулере после окончания обучения в морском колледже. Водная гладь всегда была предметом его интереса.
Обгоревший траулер отбуксируют в порт Светлого. Тремя годами ранее "Капитан Лобанов" уже побывал в аналогичной передряге с пожаром, однако тогда удалось обойтись без жертв. Эксперты устанавливают причины трагедии.
Ранее Life.ru рассказывал о пожаре, возникшем на судне "Капитан Лобанов" после взрыва. Около 10:50 экипаж корабля, вышедшего из города Светлый в направлении Балтийска, подал сигнал о бедствии. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти четырёх человек.