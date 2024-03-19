Опубликован список погибших и пострадавших на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом

Пожар на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом унёс жизни троих членов команды. Список погибших и пострадавших опубликовал Telegram-канал SHOT.

Павел Р. — капитан, погиб мгновенно от взрыва.

Илья Л. — сгорел в каюте.

Олег О. — сгорел в каюте.

Алексей Р. — старший механик, находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Дмитрий К. — получил лёгкие ожоги.

Денис Ф. — получил лёгкие ожоги.

Студент-курсант — получил лёгкие ожоги.

Один из погибших, 42-летний Илья Л., был рыбаком и проходил службу на траулере после окончания обучения в морском колледже. Водная гладь всегда была предметом его интереса.

Обгоревший траулер отбуксируют в порт Светлого. Тремя годами ранее "Капитан Лобанов" уже побывал в аналогичной передряге с пожаром, однако тогда удалось обойтись без жертв. Эксперты устанавливают причины трагедии.