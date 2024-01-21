На траулере в Баренцевом море произошла авария, судно буксируют в Мурманск

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку по факту происшествия на одном из отечественных рыболовецких траулеров в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена", — говорится в сообщении.

По данным следствия, утром в воскресенье, 21 января, на судне выявили неисправность силовой установки двигателя. Сейчас спасательные службы буксируют траулер в Мурманский морской порт для последующего ремонта. В результате инцидента пострадавших нет, ущерб пока устанавливают эксперты. Ряд СМИ утверждают, что речь идёт о траулере-процессоре "Баренцево море", который принадлежит Архангельскому траловому флоту, входящему в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (СЗРК).