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19 марта, 11:37

Один человек погиб при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом

Взрыв с последующим пожаром произошёл на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом, сообщает SHOT. Известно как минимум об одном погибшем, но что именно произошло на борту, пока непонятно.

Около 10:50 экипаж корабля, вышедшего из города Светлый в направлении Балтийска, подал сигнал бедствия. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти четырёх человек, один погиб, судьба ещё двоих уточняется.

По данным телеграм-канала, три года назад "Капитан Лобанов" попадал в аналогичную ситуацию с пожаром, но тогда обошлось без жертв.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 12 человек сгорели в страшном пожаре, охватившем пассажирское судно на Филиппинах. А буквально на днях на британском авианосце HMS Queen Elizabeth, пришвартованном в шотландском порту Гленмаллен, произошёл пожар, но никто не пострадал.

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Андрей Вологодский / "Калининград.ru"

Марина Калегина
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