Один человек погиб при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом
Взрыв с последующим пожаром произошёл на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом, сообщает SHOT. Известно как минимум об одном погибшем, но что именно произошло на борту, пока непонятно.
Около 10:50 экипаж корабля, вышедшего из города Светлый в направлении Балтийска, подал сигнал бедствия. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти четырёх человек, один погиб, судьба ещё двоих уточняется.
По данным телеграм-канала, три года назад "Капитан Лобанов" попадал в аналогичную ситуацию с пожаром, но тогда обошлось без жертв.
Ранее Life.ru рассказывал, что 12 человек сгорели в страшном пожаре, охватившем пассажирское судно на Филиппинах. А буквально на днях на британском авианосце HMS Queen Elizabeth, пришвартованном в шотландском порту Гленмаллен, произошёл пожар, но никто не пострадал.