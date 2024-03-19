Один человек погиб при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом

Взрыв с последующим пожаром произошёл на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом, сообщает SHOT. Известно как минимум об одном погибшем, но что именно произошло на борту, пока непонятно.

Около 10:50 экипаж корабля, вышедшего из города Светлый в направлении Балтийска, подал сигнал бедствия. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти четырёх человек, один погиб, судьба ещё двоих уточняется.